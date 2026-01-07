Ingresar
Güemes refuerza su plantel con la llegada de Gastón Espósito

El delantero se suma al proyecto del Gaucho para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Hoy 07:53
Gastón Espósito

Güemes sigue pensando en el armado del plantel de cara a una nueva temporada en la Primera Nacional 2026 y en ese sentido incorporó un nuevo refuerzo más, se trata de Gastón Espósito.

El delantero de 27 años viene de jugar en Gimnasia de Mendoza y además registra pasos en Nueva Chicago. El atacante se suma para potenciar el frente ofensivo del conjunto azulgrana.

En cuanto al armado del plantel, el Gaucho ya incorporó varios nombres en este mercado de pases y muestra una renovación importante en todas sus líneas. En el arco llegaron Tomás Palleres, Facundo Rizzi y Leandro Finochietto; en defensa se sumaron Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza; mientras que en la mitad de la cancha arribaron Maico Quiroz, Gianfranco Baier y Franco Berges.

En ofensiva, además de Pugliese, también se incorporaron Thomas Amivilia y ahora Gastón Espósito, completando una línea de ataque que buscará darle más variantes y gol al equipo para afrontar una temporada exigente en la segunda categoría del fútbol argentino.

Con este panorama, Güemes continúa avanzando firme en el mercado y deja en claro que apunta a conformar un plantel competitivo, con recambio en todos los puestos y mayor profundidad para sostener el rendimiento a lo largo del torneo.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

