Una mujer fue detenida tras discutir con su pareja y herirla con una cortadora de cabello

El insólito hecho se registró en la vecina provincia de Chaco.

Hoy 07:58

Por causas que son materia de investigación, una joven de 22 años atacó con una máquina de cortar cabello a su pareja de la misma edad y le causó un "traumatismo contuso cortante en región anterior del tórax”.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, el herido fue llevado al Centro de Salud de Villa Libertad, donde recibió las curaciones.

Tras ello, radico la denuncia por el hecho y la mujer fue aprehendida. Se procedió a incautar el artefacto utilizado para ocasionar la lesión.

