Una mujer fue detenida tras discutir con su pareja y herirla con una cortadora de cabello

El insólito hecho se registró en la vecina provincia de Chaco.
Por causas que son materia de investigación, una joven de 22 años atacó con una máquina de cortar cabello a su pareja de la misma edad y le causó un "traumatismo contuso cortante en región anterior del tórax”.
De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, el herido fue llevado al Centro de Salud de Villa Libertad, donde recibió las curaciones.
Tras ello, radico la denuncia por el hecho y la mujer fue aprehendida. Se procedió a incautar el artefacto utilizado para ocasionar la lesión.