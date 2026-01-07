Barcelona y Athletic abren la Supercopa de España en Arabia Saudita

El equipo de Hansi Flick buscará meterse en la final y defender el título, mientras que el conjunto vasco intentará dar el golpe y cortar su mala racha en la primera semifinal del certamen.

Hoy 08:03

Barcelona y Athletic Club se enfrentarán este miércoles desde las 16.00 en el King Abdullah Sports City Stadium de Arabia Saudita, por la primera semifinal de la Supercopa de España. El conjunto catalán llega como favorito y con la ilusión de ser bicampeón, mientras que los Leones intentarán dar el batacazo para meterse en la definición del torneo.

El ganador de este cruce se medirá en la final ante el vencedor del duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que disputarán la segunda semifinal. De esta manera, la Supercopa vuelve a tener un escenario internacional y promete duelos de alto nivel en suelo asiático.

Cómo llegan Barcelona y Athletic

El equipo dirigido por Hansi Flick viene de vencer a Espanyol por 2 a 0 en el clásico de Barcelona y acumula ocho victorias consecutivas que lo llevaron a lo más alto de LaLiga. Con un gran presente colectivo y figuras como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha en alto nivel, los culés confían en sumar su primer título del año y repetir lo hecho en 2025, cuando se consagraron campeones de esta competencia tras golear al Real Madrid.

Por su parte, Athletic atraviesa un momento irregular: lleva un mes sin ganar en el torneo local y cayó hasta el octavo puesto. Además, su campaña en la Champions League tampoco fue buena, con apenas una victoria y un panorama complicado de cara a la clasificación. En ese contexto, el capitán Iñaki Williams fue crítico con la sede y expresó sin filtros: “Jugar en Arabia es una mier*”.

Probables formaciones

Barcelona:

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.

DT: Hansi Flick.

Athletic Club:

Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Berenguer.

DT: Ernesto Valverde.