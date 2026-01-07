Ingresar
En vivo: Barcelona y Athletic abren la Supercopa de España en Arabia Saudita

El equipo de Hansi Flick buscará meterse en la final y defender el título, mientras que el conjunto vasco intentará dar el golpe y cortar su mala racha en la primera semifinal del certamen.

Hoy 17:34

Barcelona y Athletic Club se enfrentarán este miércoles desde las 16.00 en el King Abdullah Sports City Stadium de Arabia Saudita, por la primera semifinal de la Supercopa de España. El conjunto catalán llega como favorito y con la ilusión de ser bicampeón, mientras que los Leones intentarán dar el batacazo para meterse en la definición del torneo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

