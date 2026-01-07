Con el objetivo de acercarse a la cima, Manchester City recibe a Brighton por la Premier League

El equipo de Pep Guardiola y las Gaviotas se miden en el Etihad Stadium por la jornada 21 del campeonato inglés, en un duelo clave para seguir prendidos en la pelea.

Hoy 08:09

Manchester City y Brighton se enfrentarán este miércoles desde las 16:30 en el Etihad Stadium, por la fecha 21 de la Premier League. El encuentro podrá verse en vivo desde Argentina por Disney+ Premium y ESPN 2, y promete ser uno de los atractivos de la jornada.

Cómo llegan Manchester City y Brighton

Brighton enfrentará al City luego de igualar en su último compromiso ante Burnley, en un encuentro en el que volvió a mostrar solidez defensiva pero le costó ser profundo en ataque.

Por su parte, Manchester City llega tras empatar contra Chelsea, en un choque que tuvo pasajes de dominio pero en el que no logró sostener la ventaja. Los Citizens saben que necesitan volver a la victoria para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.