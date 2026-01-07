Ingresar
El Chelsea de Enzo visita a Fulham en busca de cortar la mala racha

Se miden en el marco de la fecha 21 de la Premier League. Los Blues llegan con cuatro partidos sin ganar

Hoy 08:15

Chelsea visitará a Fulham este miércoles desde las 16:30 en Craven Cottage, por la fecha 21 de la Premier League 2025/2026. El encuentro se podrá ver en vivo a través del Plan Premium de Disney+, en un duelo londinense clave para las aspiraciones del conjunto azul.

El equipo visitante busca volver a la victoria luego de cuatro jornadas sin sumar de a tres, con tres empates y una derrota, en un contexto además marcado por la salida de Enzo Maresca. En su lugar estará como interino Calum McFarlane, mientras se aguarda la asunción de Liam Rosenior, ex DT de Racing de Estrasburgo, como nuevo entrenador en Stamford Bridge.

Cómo llegan Fulham y Chelsea

Fulham viene de lograr un empate agónico 2-2 ante Liverpool, resultado que le permitió seguir firme en la mitad de la tabla. El equipo se apoya en la seguridad de Bernd Leno en el arco, con Issa Diop y Joachim Andersen como pilares defensivos. En el mediocampo aparecen Timothy Castagne y Sasa Lukic, mientras que en ofensiva se destacan Harry Wilson, Emile Smith Rowe y Raúl Jiménez.

Por el lado de Chelsea, el último partido también terminó en empate, 1-1 frente a Manchester City, con un gol salvador en el cierre. Para este encuentro regresa Moisés Caicedo tras cumplir suspensión y formará dupla con Enzo Fernández en la mitad de la cancha. En ataque, los encargados de generar peligro serán Cole Palmer, Pedro Neto y Alejandro Garnacho.

