El Aston Villa de Dibu Martínez visita a Crystal Palace con la mira en la punta de la Premier

El equipo de Unai Emery quiere seguir prendido en la pelea por el título y buscará una nueva victoria ante un Palace que llega golpeado y con siete partidos sin ganar.

Hoy 08:21

El Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez visitará este miércoles desde las 16:30 a Crystal Palace por la fecha 21 de la Premier League, en un duelo clave para sostenerse en los puestos de vanguardia del campeonato inglés.

Los Villanos llegan en un gran momento: vienen de vencer 3-1 al Nottingham Forest, marchan terceros con 42 puntos y están a solo seis del líder Arsenal, con la posibilidad de quedar a tres antes de que los Gunners disputen su partido pendiente. El equipo de Unai Emery se muestra sólido, competitivo y con ambición clara de pelear arriba hasta el final.

Una de las claves del presente de Aston Villa es el nivel de Ollie Watkins, máximo goleador de la Premier League desde diciembre, y el respaldo permanente desde el arco de Dibu Martínez, que volvió a ser determinante en varios encuentros con atajadas decisivas que sostuvieron resultados importantes.

Enfrente estará un Crystal Palace que atraviesa un momento complicado: viene de perder 2-0 ante Newcastle, ocupa el puesto 14 con 27 puntos y arrastra una racha de siete partidos sin victorias. Su entrenador, Oliver Glasner, manifestó su preocupación por la fragilidad defensiva, especialmente en las jugadas de pelota parada.

Además, el foco también estará puesto en Jean-Philippe Mateta, que suele complicar a los Villanos, con nueve participaciones de gol frente a este rival, y en Brennan Johnson, reciente fichaje récord del Palace por 35 millones de libras.