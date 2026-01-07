Ingresar
El Tottenham de Cuti Romero quiere volver a puesto de copa en su visita a Bournemouth

Se miden desde las 16:30 en el Vitality Stadium, por la fecha 21 de la Premier League.

Hoy 08:28

El Tottenham de Cristian “Cuti” Romero visitará a Bournemouth este miércoles desde las 16:30 en el Vitality Stadium, por la fecha 21 de la Premier League. El partido se podrá ver en vivo desde Argentina por Disney+ Premium y ESPN 3, en un cruce importante para que los Spurs vuelvan a sumar de a tres.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Cómo llegan Tottenham y Bournemouth

Tottenham viene de igualar en su último compromiso frente a Sunderland, en un partido en el que tuvo el control del juego pero le costó ser profundo en ataque. La presencia de Romero vuelve a ser clave para ordenar la última línea y sostener al equipo en los momentos de presión rival.

Por su parte, Bournemouth llega luego de perder ante Arsenal, y buscarán hacerse fuertes en casa para volver al triunfo. 

TEMAS Premier League Tottenham Hotspur FC Cristian ‘Cuti’ Romero

