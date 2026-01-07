Tras la captura de Maduro, Venezuela nombró al nuevo comandante de la Guardia de Honor

Gustavo Enrique González López será el responsable de la seguridad de la actual jefa de Estado y de las instituciones vinculadas a la Presidencia venezolana.

Hoy 08:57

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general en jefe Gustavo Enrique González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, mediante un decreto emitido conforme al ordenamiento jurídico vigente.

El texto oficial establece que González López asumirá el cargo con todas las competencias inherentes a la responsabilidad de resguardar la seguridad de la actual jefa de Estado y de las instituciones vinculadas a la Presidencia de la República, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El nombramiento ocurre luego de la operación militar estadounidense que devino en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes comparecen ante la justicia en EE.UU.

González López tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad y la inteligencia nacional. Se desempeñó como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016, y fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos períodos.

Además, en 2019 fue designado consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República, función desde la cual participó en la coordinación de políticas estratégicas en materia de protección institucional.