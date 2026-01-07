Conmoción en Córdoba: detuvieron a una pareja por la muerte de un bebé de tres meses

Marcos Juárez. Un hombre de 24 años y una mujer de 18 años quedaron imputados por supuestos autores de homicidio calificado por el vínculo.

Hoy 09:09

La Fiscalía de feria ordenó la detención de los padres de un bebé, imputados por supuestos autores de homicidio calificado por el vínculo. El hecho ocurrió el pasado domingo y es investigado por la Justicia.

Según lo infomado por Cadena 3, la Fiscalía de feria de Marcos Juárez ordenó en la tarde de este martes la detención de una pareja, una mujer de 18 años y un hombre de 24, en el marco de la investigación por la muerte de un bebé de tres meses.

Ambas personas fueron imputadas como supuestas autoras del delito de homicidio calificado por el vínculo. Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

La pareja quedó a disposición de la Justicia.