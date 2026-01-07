Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ENE 2026 | 26º
X
Regionales

Conmoción en Córdoba: detuvieron a una pareja por la muerte de un bebé de tres meses

Marcos Juárez. Un hombre de 24 años y una mujer de 18 años quedaron imputados por supuestos autores de homicidio calificado por el vínculo.

Hoy 09:09
Foto de archivo.

La Fiscalía de feria ordenó la detención de los padres de un bebé, imputados por supuestos autores de homicidio calificado por el vínculo. El hecho ocurrió el pasado domingo y es investigado por la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según lo infomado por Cadena 3, la Fiscalía de feria de Marcos Juárez ordenó en la tarde de este martes la detención de una pareja, una mujer de 18 años y un hombre de 24, en el marco de la investigación por la muerte de un bebé de tres meses.

Ambas personas fueron imputadas como supuestas autoras del delito de homicidio calificado por el vínculo. Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

La pareja quedó a disposición de la Justicia.

TEMAS Provincia de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La diputada libertaria Virginia Gallardo presentó su primer proyecto y pidió declarar la emergencia hídrica en Corrientes
  2. 2. Voraz incendio en una vivienda en el barrio Francisco de Aguirre dejó importantes daños materiales
  3. 3. El tiempo para este miércoles 7 de enero en Santiago del Estero: máxima de 35º y tormentas aisladas
  4. 4. Calendario escolar: las clases comenzarán el 18 de febrero en Santiago del Estero
  5. 5. Por casualidad, la policía atrapa y detiene en Los Núñez a peligroso homicida buscado en Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT