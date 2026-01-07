El Hospital de Transito de Medellín recibió nuevo equipamiento odontológico

Fue la directora de Odontología del Ministerio de Salud de Santiago del Estero la encargada de la entrega.

Hoy 09:15

El Dr. Juan Tapia, director del Hospital de Tránsito de Medellín, recibió de la Dra. Patricia Gadda, directora de Odontología del Ministerio de Salud de la Provincia, un nuevo equipo de rayos, compresor y kit completo de materiales rotatorios para ser incorporado al Servicio de Odontología del Hospital a cargo de la Dra. Carla Acosta.

Con la entrega mencionada continúa la renovación del equipamiento odontológico en el sistema público de salud de Santiago del Estero.