Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ENE 2026 | 26º
X
WhatsApp

El Hospital de Transito de Medellín recibió nuevo equipamiento odontológico

Fue la directora de Odontología del Ministerio de Salud de Santiago del Estero la encargada de la entrega.

Hoy 09:15
Equipamiento de salud.

El Dr. Juan Tapia, director del Hospital de Tránsito de Medellín, recibió de la Dra. Patricia Gadda, directora de Odontología del Ministerio de Salud de la Provincia, un nuevo equipo de rayos, compresor y kit completo de materiales rotatorios para ser incorporado al Servicio de Odontología del Hospital a cargo de la Dra. Carla Acosta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la entrega mencionada continúa la renovación del equipamiento odontológico en el sistema público de salud de Santiago del Estero.

TEMAS Medellín

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La diputada libertaria Virginia Gallardo presentó su primer proyecto y pidió declarar la emergencia hídrica en Corrientes
  2. 2. Voraz incendio en una vivienda en el barrio Francisco de Aguirre dejó importantes daños materiales
  3. 3. El tiempo para este miércoles 7 de enero en Santiago del Estero: máxima de 35º y tormentas aisladas
  4. 4. Calendario escolar: las clases comenzarán el 18 de febrero en Santiago del Estero
  5. 5. Por casualidad, la policía atrapa y detiene en Los Núñez a peligroso homicida buscado en Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT