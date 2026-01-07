Sarmiento de La Banda anunció la llegada del central Braian Molina

El defensor de amplia trayectoria se suma para reforzar la última línea del Profe de cara a la próxima temporada.

Sarmiento de La Banda confirmó en las últimas horas un nuevo refuerzo para su plantel: se trata del defensor central Braian Molina, un jugador experimentado que llega para fortalecer la zaga del equipo santiagueño de cara a los próximos compromisos.

Molina inició su carrera en Instituto de Córdoba y luego tuvo pasos por Deportivo Morón y Central Norte de Salta, club en el que fue protagonista en la final por el ascenso justamente frente a Sarmiento, un antecedente que hoy le da un condimento especial a su llegada al Profe.

Además, el nuevo refuerzo cuenta con experiencia internacional, ya que jugó en Honduras, México, Ecuador y Chile, sumando rodaje en distintos contextos competitivos y aportando jerarquía a una defensa que busca consolidarse en la temporada.

De esta manera, Sarmiento de La Banda sigue reforzando su plantel con nombres de recorrido y apuesta a un equipo con mayor solidez, carácter y experiencia para afrontar lo que viene.

Hasta el momento, el “Profe” ya incorporó a Nahuel González (delantero), Cristian Díaz (defensor), Brian Pinto (mediocampista santiagueño) y Maximiliano Núñez, marcador central de 28 años, Manuel Palavecino volante, y la reciente llegada de Braian Molina.

En cuanto a las continuidades, el club confirmó que el lateral izquierdo Axel Ochoa seguirá ligado a la institución, y también renovaron su vínculo Juan Mendonça e Israel Roldán, piezas que el cuerpo técnico considera importantes para mantener una base del plantel.