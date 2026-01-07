Temor en Salta por la aparición de yacarés en una zona veraniega

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, generaron alarma entre vecinos y motivaron pedidos urgentes para extremar precauciones en un sector habitualmente frecuentado por residentes y bañistas.

Hoy 09:34

Al menos dos yacarés fueron vistos y filmados durante la noche en el río Arias, a la altura de Tres Palmeras, en la zona oeste de la capital de Salta. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, generaron alarma entre vecinos y motivaron pedidos urgentes para extremar precauciones en un sector habitualmente frecuentado por residentes y bañistas.

Las imágenes, difundidas por TodoSaltaNoticias, muestran a los reptiles nadando cerca de la orilla. En redes sociales, usuarios expresaron preocupación y sugirieron que los animales podrían haber llegado desde la Reserva de San Lorenzo, aunque no existe confirmación oficial sobre su origen.

Especialistas advierten que la presencia de yacarés en zonas de recreación acuática implica un riesgo, especialmente ante encuentros accidentales. Por ello, vecinos solicitaron evitar el ingreso al agua y mantenerse alejados de áreas con maleza o baja visibilidad, donde los animales podrían permanecer ocultos.

Hasta el momento no se informó la intervención de equipos ambientales ni de fuerzas de seguridad, aunque se espera que se realicen recorridos preventivos durante la jornada.

Tres Palmeras, un pequeño oasis artificial cercano al barrio Solís Pizarro, fue durante años un punto popular del verano salteño. El acceso al lugar es sencillo: en vehículo, se llega por el desvío previo a un frigorífico de la zona; en colectivo, el corredor 4A deja a los visitantes en el control del barrio Palermo, desde donde se caminan unos 400 metros hasta el sendero.

Mientras se aguardan definiciones oficiales, el histórico atractivo natural convive ahora con una nueva inquietud: la posible permanencia de reptiles en el río. Vecinos insisten en mantener distancia del agua y priorizar la seguridad.