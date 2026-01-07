Noel Gallagher quiere escribir el próximo tema de James Bond y reclama que lo hagan artistas británicos

El exintegrante de Oasis afirmó que el tema musical de la franquicia debería estar a cargo de artistas británicos y dijo que también estaría dispuesto a interpretar a un villano.

Hoy 09:35

Noel Gallagher manifestó su intención de componer la próxima canción para una nueva película de James Bond, uno de los encargos más prestigiosos de la industria musical. En una entrevista con TalkSports, el músico británico sostuvo que estaría dispuesto a asumir el desafío si la productora de la saga, Barbara Broccoli, se lo propusiera. “Diría: ‘All right, Babs’”, comentó entre risas, antes de remarcar que sería “un honor absoluto”.

El compositor insistió en que, a su criterio, las canciones de la franquicia deberían ser creadas por artistas del Reino Unido. “Creo que ese tipo de cosas deberían hacerlas británicos, no estadounidenses”, expresó. También señaló que estaría abierto a participar como actor en la saga, específicamente como “un villano mancuniano”.

Noel Gallagher

Las declaraciones del músico surgen mientras continúan las especulaciones sobre quién interpretará a Bond en la 26ª entrega de la serie. Nombres como Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Regé-Jean Page, Henry Golding y Damson Idris circulan entre las posibilidades, aunque medios especializados como Deadline informaron que el director Denis Villeneuve busca un actor británico desconocido para el papel, luego de la etapa encabezada por Daniel Craig, quien protagonizó las últimas cinco películas.

Si bien Gallagher defendió la idea de que el tema musical quede en manos británicas, varios de los éxitos más reconocidos de la saga fueron realizados por artistas estadounidenses. Entre ellos se destacan Billie Eilish, ganadora del Oscar por No Time to Die, así como Carly Simon, Madonna, Rita Coolidge, Nancy Sinatra, Jack White y Alicia Keys, todos con presencia en el ranking Billboard Hot 100 gracias a sus contribuciones a la franquicia.