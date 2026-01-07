“No es un simple movimiento”: los consejos de un especialista sobre los beneficios de la caminata

Sergio Verón, experto en obesidad explicó por qué una simple caminata de pocos minutos post-comida puede ser un mecanismo clave para reducir el azúcar en sangre y mejorar la salud metabólica.

Hoy 09:41

Sergio Verón, especialista en obesidad, compartió consejos vitales sobre los beneficios de caminar unos minutos al día, principalmente después de las comidas. Enfatizó que “caminar no es un simple movimiento, es medicina metabólica”, una definición que subraya su profunda repercusión en el organismo. La clave de su efectividad reside en la capacidad de la caminata para asistir a los músculos en la extracción de glucosa del torrente sanguíneo con notable eficiencia, pilar fundamental para una salud metabólica equilibrada y el bienestar general.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mecanismo de acción es fisiológicamente preciso: durante la caminata, las contracciones musculares activan los “transportadores de glucosa” que Verón describe. Estos son pequeñas “puertas de glucosa” en las células musculares, con la particularidad de abrirse efectivamente incluso en ausencia de insulina. Este proceso confiere al cuerpo una vía alternativa y potente para la regulación y eliminación del exceso de azúcar en sangre, lo que contribuye a un control más estable de la glucemia, especialmente tras las ingestas.

La relevancia de este mecanismo es trascendental, ya que no solo optimiza el bienestar metabólico general, sino que es particularmente útil para quienes gestionan condiciones como la diabetes o buscan prevenirla. Al ofrecer un método natural, accesible y sin contraindicaciones para reducir el azúcar, caminar se convierte en una herramienta preventiva y terapéutica al alcance de todos. Por tal motivo, el especialista resalta: “Hacele caso a esta vía poderosa para reducir el azúcar en sangre, un mecanismo clave para controlar la diabetes y mejorar tu salud metabólica”.

Para facilitar la incorporación de este hábito saludable, Verón propone un plan de acción concreto: caminar de dos a cinco minutos después de las comidas a un paso acelerado y constante. Esta breve pero consistente actividad es suficiente para activar los beneficios metabólicos descritos, lo que ayuda a evitar picos glucémicos perjudiciales. Para asegurar la efectividad a largo plazo y un “equilibrio energético y metabólico más estable”, se enfatiza la importancia de “mantener la continuidad” de esta rutina diaria.

La accesibilidad universal y el nulo costo de esta intervención la posicionan como una estrategia de salud inmejorable. El mensaje es claro y contundente: la inversión de escasos minutos diarios puede generar mejoras significativas y duraderas en la salud. Como bien señala el especialista: “Moverse es gratis, quedarse quieto es carísimo”. Este lema encapsula la filosofía de Verón, lo que también impulsa a la acción individual y motiva a aprovechar de una herramienta básica pero poderosa para el autocuidado integral. El propio integrante de Cuestión de peso (eltrece) predicó con el ejemplo en el video que compartió en Instagram e indicó: “Yo recién comí, voy a seguir caminando”.

Otros especialistas aseguran que la práctica regular de caminatas a paso ligero también se relaciona con una mejor calidad del sueño, mayor energía y resistencia, disminución de la fatiga y mejor humor, lo que repercute directamente en la salud mental y emocional de los individuos. Esto no solo ayuda a mantener un cuerpo activo, sino que también puede reflejar y fomentar una mente saludable, considerado clave para envejecer con mayor autonomía, bienestar emocional y mejor funcionamiento cerebral.



Fuente: diario La Nación.