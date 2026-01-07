El video que aclaró la polémica en el Osvaldo Juárez: ¿fue penal para Central Argentino?

En un primer momento, las imágenes disponibles no permitían determinar con claridad si existía o no el contacto entre el defensor del Tripero y el delantero del Albo. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron nuevas imágenes.

Hoy 10:26

El pasado domingo, Central Argentino y Comercio se enfrentaron por la ida de la cuarta ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 en el estadio Osvaldo Juárez, en un encuentro que quedó marcado por una jugada polémica: un penal sancionado a favor del Albo que generó fuertes reclamos por parte del conjunto visitante.

En un primer momento, las imágenes disponibles no permitían determinar con claridad si existía o no el contacto entre el defensor de Comercio y el delantero de Central Argentino. Sin embargo, en las últimas horas apareció un nuevo video, tomado desde un ángulo más cercano, que aclara la jugada y muestra que no hay contacto como para sancionar la infracción, por lo que el fallo terminó perjudicando al equipo de Valoy.

A pesar de las protestas, el árbitro sostuvo su decisión y Jairo Cáceres, en su regreso al club, se hizo cargo de la ejecución para marcar el 1 a 0, resultado que terminó siendo definitivo en el partido de ida.

De esta manera, Central Argentino llegará con ventaja mínima al partido de vuelta ante Comercio, que se disputará en el estadio Raúl Adolfo Seijas y que definirá al clasificado a la quinta ronda del certamen.

El duelo revancha se jugará el domingo 11 de enero desde las 17, con un clima caliente y la expectativa abierta tras una serie que ya viene cargada de polémica.