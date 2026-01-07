Mitre confirmó sus amistosos antes del arranque de la Primera Nacional

El Aurinegro definió tres partidos de preparación y ya tiene fecha para su debut oficial, que será el 8 de febrero ante All Boys en Floresta.

Hoy 12:13

El Club Atlético Mitre confirmó su agenda de amistosos de pretemporada de cara al inicio de la Primera Nacional 2026, con el objetivo de sumar rodaje antes del debut oficial.

Según la información difundida por la institución, el Aurinegro disputará los siguientes encuentros preparatorios:

20/1 vs San Martín de Tucumán

24/1 vs Central Córdoba (Reserva)

31/1 vs Güemes

Mitre debutará el domingo 8 de febrero a las 17 horas en la Primera Nacional. En ese marco, el equipo santiagueño deberá viajar a Buenos Aires para visitar a All Boys en el estadio de Floresta, en el primer compromiso del campeonato.

De esta manera, el Aurinegro ya tiene delineado su camino previo al inicio de la competencia, con amistosos exigentes y un estreno oficial que lo pondrá rápidamente a prueba como visitante en uno de los estadios tradicionales del fútbol argentino.