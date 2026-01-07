José Luis Gómez ya piensa en la vuelta: "Allá vamos a ir a buscar el resultado también”

El defensor de Central Argentino destacó la entrega del equipo en la ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria y anticipó una serie dura en el Raúl Adolfo Seijas.

Hoy 20:55

Tras el triunfo de Central Argentino ante Comercio en el partido de ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, el defensor José Luis Gómez analizó el desarrollo del encuentro y dejó en claro que la serie todavía está abierta y que el equipo deberá ratificar lo hecho como visitante.

“Buen partido de los dos, a su manera. Se sabía que iba a ser duro y que buscarían un resultado positivo. Pegamos en la primera que tuvimos y allá vamos a ir a buscar el resultado también”, señaló el lateral.

En lo personal, Gómez se mostró conforme con su presente y con el desafío que asumió al llegar al club. “Vine a disfrutar y sumar minutos, me está yendo bien, vine a pelear cosas importantes”, remarcó, dejando en claro que se siente cómodo dentro del plantel y comprometido con el objetivo colectivo.

Por último, el defensor destacó la paridad de la serie y la exigencia que tendrá la revancha. “Los dos equipos llegaron por algo hasta acá, hay que trabajar en la semana y seguir mejorando para conseguir el resultado. No va a ser nada fácil. Lo importante era ganar, no se dio otro gol”, concluyó en diálogo con Tripero Pasión Roja y Negra, ya con la mente puesta en el duelo decisivo que definirá el pase a la siguiente ronda.

Comercio será local de Central Argentino el domingo desde las 17 en el estadio “Raúl Adolfo Seijas”.