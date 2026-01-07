“La Princesita” Karina se suma a la 50° edición del Festival de la Canción Popular de Sumampa

La reconocida artista llega para ser parte de una edición histórica del festival, que celebrará su aniversario con una grilla de primer nivel y dos noches de fiesta popular.

Hoy 13:37

La grilla artística de la 50° edición del Festival de la Canción Popular de Sumampa quedó oficialmente completa y suma un nombre de fuerte convocatoria: “La Princesita” Karina será parte de esta edición histórica que celebrará medio siglo de música y tradición en el sur santiagueño.

La reconocida artista se presentará el viernes 13 de febrero en el Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa, en una noche que promete ser una verdadera fiesta popular y que ya genera gran expectativa entre vecinos y visitantes.

Con una trayectoria consolidada y un vínculo permanente con el público, Karina aportará su impronta a un festival emblemático que sigue creciendo y renovándose, sin perder su identidad.

CARTELERA COMPLETA

Viernes 13 de febrero

Karina

Dale Q’ Va

Campedrinos

Trajinantes

La Banda de Potencia

Llokallas

Sábado 14 de febrero

El Chaqueño Palavecino

Los Guaraníes

Alejandro Veliz

Marcelo Toledo

Caroso Monge

El Mestizo

Diferentes

Sentimiento Campero

Además de los espectáculos musicales, el festival ofrecerá dos noches de jineteadas, DJ’s en vivo, presentaciones de academias de danzas, un amplio paseo de artesanos y una variada propuesta de comidas típicas, en un ambiente ideal para disfrutar en familia y con amigos.

Con la organización de la Municipalidad de Sumampa y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, la 50° edición del Festival de la Canción Popular se proyecta como uno de los grandes eventos del verano santiagueño.