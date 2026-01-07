“La Princesita” Karina se suma a la 50° edición del Festival de la Canción Popular de Sumampa

La reconocida artista llega para ser parte de una edición histórica del festival, que celebrará su aniversario con una grilla de primer nivel y dos noches de fiesta popular.
La grilla artística de la 50° edición del Festival de la Canción Popular de Sumampa quedó oficialmente completa y suma un nombre de fuerte convocatoria: “La Princesita” Karina será parte de esta edición histórica que celebrará medio siglo de música y tradición en el sur santiagueño.
La reconocida artista se presentará el viernes 13 de febrero en el Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa, en una noche que promete ser una verdadera fiesta popular y que ya genera gran expectativa entre vecinos y visitantes.
Con una trayectoria consolidada y un vínculo permanente con el público, Karina aportará su impronta a un festival emblemático que sigue creciendo y renovándose, sin perder su identidad.
CARTELERA COMPLETA
Viernes 13 de febrero
Karina
Dale Q’ Va
Campedrinos
Trajinantes
La Banda de Potencia
Llokallas
Sábado 14 de febrero
El Chaqueño Palavecino
Los Guaraníes
Alejandro Veliz
Marcelo Toledo
Caroso Monge
El Mestizo
Diferentes
Sentimiento Campero
Además de los espectáculos musicales, el festival ofrecerá dos noches de jineteadas, DJ’s en vivo, presentaciones de academias de danzas, un amplio paseo de artesanos y una variada propuesta de comidas típicas, en un ambiente ideal para disfrutar en familia y con amigos.
Con la organización de la Municipalidad de Sumampa y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, la 50° edición del Festival de la Canción Popular se proyecta como uno de los grandes eventos del verano santiagueño.