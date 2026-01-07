Lucas Beltrán dejó abierta la puerta a River: “Si me llaman, lo voy a pensar”

El delantero, hoy a préstamo en el Valencia, habló de la chance de volver al club que lo formó y admitió que sería difícil rechazar un llamado de Marcelo Gallardo.

Hoy 13:57

Mientras River busca reforzar el ataque para el próximo mercado de pases, Lucas Beltrán se refirió a la posibilidad de regresar al club de Núñez y dejó una frase que no pasó inadvertida. Aunque aclaró que no hubo contactos formales, el delantero reconoció que una convocatoria del Millonario siempre tiene un peso especial.

“Desde River no me llamaron para volver, por ahora no tuve la posibilidad. Si me llaman lo voy a pensar, pero es difícil decirle que no a River”, expresó el atacante, surgido de las inferiores del club, en una charla con el youtuber Ezzequiel que rápidamente tomó repercusión entre los hinchas.

Las palabras de Beltrán se dan en un contexto particular. El delantero pertenece a la Fiorentina con contrato vigente hasta mediados de 2028, pero actualmente se encuentra cedido en el Valencia. Allí su paso no terminó de consolidarse: en seis meses disputó 16 partidos, sumó 672 minutos y convirtió dos goles.

En un equipo que pelea por salir de la zona baja de La Liga, Beltrán empezó a tener mayor continuidad en los últimos encuentros, aunque todavía no logró afirmarse como titular indiscutido. Compite por un lugar con el belga Largie Ramazani, mientras que Hugo Duro aparece como la referencia fija en el ataque.

Más allá del presente, el vínculo emocional con River sigue intacto. “Tengo dos sueños muy grandes: ganar la Libertadores con River y ser capitán del club. River es un lugar donde fui feliz, donde me formaron y donde gané títulos”, confesó el delantero, dejando en claro que la ilusión del regreso sigue latente aunque hoy no haya gestiones en marcha.

Por ahora no hay negociaciones ni contactos oficiales, pero las palabras de Beltrán vuelven a instalar su nombre en el radar y alimentan la expectativa de los hinchas de verlo otra vez con la Banda Roja cruzándole el pecho.