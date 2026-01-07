Ingresar
Neymar renovó su contrato en Santos hasta fines de 2026

Luego de regresar para salvar al Peixe del descenso y clasificarlo a la Copa Sudamericana, el crack brasileño confirmó su continuidad en Vila Belmiro.

Hoy 14:07

Luego de un regreso que comenzó con dudas, Neymar logró encarrilar su temporada y cerró un gran 2025 con un impacto decisivo en Santos: fue clave para evitar el descenso y además clasificar al equipo a la próxima Copa Sudamericana. En ese contexto, el club y el futbolista acordaron extender el vínculo hasta diciembre de 2026.

“Tener a Neymar Jr. hasta finales de 2026 representa mucho más que un contrato. La extensión del vínculo es un compromiso con nuestra historia, con el aficionado y con el proyecto deportivo de Santos. Tener un jugador formado aquí, con su tamaño, para liderar este nuevo ciclo refuerza el protagonismo del club en el escenario nacional y mundial”, expresó el presidente del club, Marcelo Teixeira, al oficializar el acuerdo.

El delantero cerró la temporada con 28 partidos, 11 goles y cuatro asistencias, transformándose en el faro de un equipo que necesitaba respuestas urgentes. Incluso, protagonizó un gesto muy valorado puertas adentro: postergó una operación de rodilla para no perderse partidos decisivos en la lucha por la permanencia. Actualmente ya pasó por el quirófano y todavía no hay fecha confirmada para su regreso a las canchas.

La renovación llega en medio de versiones que lo vinculaban con un posible retorno a Arabia Saudita o incluso con algún club europeo. Sin embargo, Neymar decidió seguir en Brasil, enfocarse en su recuperación y apuntar a llegar en plenitud al Mundial 2026, con la ilusión de volver a meterse en la consideración del entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti.

