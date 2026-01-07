Jeremías Valoy confía en la remontada de Comercio: “Allá lo vamos a dar vuelta”

El volante del Tripero lamentó la caída ante Central Argentino en la ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria, pero aseguró que el equipo está fuerte y convencido de poder revertir la serie como local.

Luego de la derrota por 1-0 frente a Central Argentino en el estadio Osvaldo Juárez, por el partido de ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, el volante Jeremías Valoy analizó el encuentro y dejó un mensaje de tranquilidad de cara a la revancha del próximo domingo en el Raúl Adolfo Seijas.

“Merecíamos llevarnos algo más, esto es así, por ahí perdonamos y ellos la hicieron. Estamos tranquilos porque es un resultado corto y allá lo vamos a dar vuelta”, expresó el mediocampista, haciendo hincapié en que la diferencia es mínima y que el equipo generó lo suficiente como para no irse con las manos vacías.

Valoy también destacó el funcionamiento colectivo y la fortaleza anímica del plantel, a pesar del golpe sufrido como local. “A ellos les va a costar, estuvimos bien acá, estamos unidos y eso es lo importante. Vamos a trabajar pensando en el domingo”, remarcó.

Por último, el volante le dejó un mensaje directo a los hinchas del Tripero, apelando a la confianza y al acompañamiento. “Que la gente se quede tranquila, que lo vamos a dar vuelta y que vamos a dejar una buena imagen”, cerró en diálogo con Tripero Pasión Roja y Negra, de cara a un partido que definirá el pase a la próxima ronda del certamen federal.