Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ENE 2026 | 32º
X
Somos Deporte

Jeremías Valoy confía en la remontada de Comercio: “Allá lo vamos a dar vuelta”

El volante del Tripero lamentó la caída ante Central Argentino en la ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria, pero aseguró que el equipo está fuerte y convencido de poder revertir la serie como local.

Hoy 21:19

Luego de la derrota por 1-0 frente a Central Argentino en el estadio Osvaldo Juárez, por el partido de ida de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, el volante Jeremías Valoy analizó el encuentro y dejó un mensaje de tranquilidad de cara a la revancha del próximo domingo en el Raúl Adolfo Seijas.

“Merecíamos llevarnos algo más, esto es así, por ahí perdonamos y ellos la hicieron. Estamos tranquilos porque es un resultado corto y allá lo vamos a dar vuelta”, expresó el mediocampista, haciendo hincapié en que la diferencia es mínima y que el equipo generó lo suficiente como para no irse con las manos vacías.

Valoy también destacó el funcionamiento colectivo y la fortaleza anímica del plantel, a pesar del golpe sufrido como local. “A ellos les va a costar, estuvimos bien acá, estamos unidos y eso es lo importante. Vamos a trabajar pensando en el domingo”, remarcó.

Por último, el volante le dejó un mensaje directo a los hinchas del Tripero, apelando a la confianza y al acompañamiento. “Que la gente se quede tranquila, que lo vamos a dar vuelta y que vamos a dejar una buena imagen”, cerró en diálogo con Tripero Pasión Roja y Negra, de cara a un partido que definirá el pase a la próxima ronda del certamen federal.

TEMAS Club Comercio Central Unidos Club Central Argentino Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Calendario escolar: las clases comenzarán el 18 de febrero en Santiago del Estero
  2. 2. Voraz incendio en una vivienda en el barrio Francisco de Aguirre dejó importantes daños materiales
  3. 3. El tiempo para este miércoles 7 de enero en Santiago del Estero: máxima de 35º y tormentas aisladas
  4. 4. La diputada libertaria Virginia Gallardo presentó su primer proyecto y pidió declarar la emergencia hídrica en Corrientes
  5. 5. Por casualidad, la policía atrapa y detiene en Los Núñez a peligroso homicida buscado en Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT