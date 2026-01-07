Armas de guerra, municiones, y una moto robada: lo que le secuestraron al prófugo capturado en Los Núñez

Durante un operativo de alto riesgo, la Policía desplegó allanamientos simultáneos que permitieron reforzar la causa contra el detenido, quien tenía pedido de captura nacional vigente. La investigación avanza.

Hoy 14:41

Un operativo de alto riesgo llevado adelante por la Brigada de Robos y Hurtos de la DGI Departamental 6 permitió avanzar de manera significativa en la investigación contra un peligroso prófugo con pedido de captura nacional, detenido en la localidad de Los Núñez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se concretó durante la mañana del martes, en el marco de una causa por homicidio doloso en grado de tentativa, con intervención del fiscal del Centro Judicial Termas, Dr. Rafael Zanni. Las medidas incluyeron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Los Núñez y Agua Azul, uno de los cuales no pudo ser localizado y fue informado a la Fiscalía.

Durante uno de los registros, el personal policial secuestró una escopeta calibre 12.70 y un arma similar a una pistola ametralladora, equipada con cargador y municiones calibre 9 milímetros, elementos considerados de alto poder letal. Además, se incautó una motocicleta KTM Duke 200 cc que contaba con pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto fue aprehendido Lucas Martín Sandoval, quien inicialmente no poseía documentación. Tras tareas de identificación criminalística, se confirmó que sobre él pesaba una orden de captura nacional dispuesta por el Juzgado de Garantías del Joven N.º 3 del Departamento Judicial de Merlo, Buenos Aires.

Según los registros judiciales, Sandoval está vinculado a causas por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, tentativa de homicidio, portación ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas. A estas imputaciones se sumaron nuevos cargos por encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego, dispuestos por el fiscal interviniente tras el procedimiento.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la investigación continúa abierta y que se trabaja para reconstruir los movimientos del detenido desde su llegada a la provincia, al tiempo que se mantiene la búsqueda de otro sujeto, principal imputado en una causa por homicidio en grado de tentativa, que permanece prófugo con pedido de detención vigente.