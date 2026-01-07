Corte parcial en la Ruta Nacional 9 por trabajos de mantenimiento en la zona de El Zanjón

Lo informó Vialidad Nacional. Será este jueves en el tramo comprendido entre los kilómetros 1115 y 1127.

Hoy 14:58

Vialidad Nacional informó que mañana, jueves 8 de enero, se llevará a cabo un corte parcial de tránsito sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido entre los kilómetros 1115 y 1127, a la altura de la localidad de El Zanjón.

Según precisaron, los trabajos estarán a cargo del personal del Distrito Santiago del Estero e incluirán tareas de fresado y bacheo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y optimizar la circulación en ese sector.

Durante el desarrollo de las obras habrá presencia de maquinarias y operarios sobre la calzada, por lo que se solicita a los conductores reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en la ruta.

El operativo contará además con la colaboración de la Policía de la Provincia, que intervendrá en el ordenamiento del tránsito sobre esta vía clave que conecta a Santiago del Estero con la provincia de Córdoba.