Santiago del Estero envió su avión hidrante para combatir un incendio forestal en Esquel

El Boeing 737 FireLiner, el hidrante más grande de Sudamérica, arribará hoy a Chubut para apoyar el operativo aéreo que combate el foco ígneo en la zona de Puerto Patriada.

Hoy 16:00

El avión hidrante Boeing 737 FireLiner de Santiago del Estero arribará este miércoles por la tarde a la ciudad de Esquel para reforzar el operativo aéreo que combate el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada, en la Comarca Andina de Chubut.

Con la incorporación de la aeronave santiagueña, el dispositivo contará con seis aviones hidrantes y un helicóptero, que trabajan de manera coordinada junto a brigadistas en tierra. La llegada del avión representa un aporte clave de la provincia de Santiago del Estero en la emergencia que mantiene en alerta a toda la región.

El Boeing 737 FireLiner es la aeronave hidrante de mayor capacidad de Sudamérica. Cuenta con dos tanques internos que almacenan hasta 15.000 litros de agua, lo que permite realizar descargas precisas y eficientes sobre focos de gran magnitud. Además, posee capacidad para trasladar hasta 66 brigadistas, con la posibilidad de adaptar parte de su interior para evacuaciones sanitarias.

El refuerzo aéreo se produce en un contexto de creciente preocupación por el origen del incendio. Imágenes registradas por un dron y difundidas por un usuario muestran dos focos ígneos separados e iniciados casi de manera simultánea, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional. El material fue presentado ante la policía de la localidad de El Hoyo.

Mientras avanzan las investigaciones, el operativo continúa activo y la llegada del avión santiagueño fortalece la lucha contra el fuego y pone en valor el rol solidario e interprovincial de Santiago del Estero, que puso a disposición su recurso aéreo más importantes para colaborar con Chubut.

Las autoridades mantienen el alerta en la Comarca Andina y destacan que el refuerzo aéreo resulta determinante para contener el avance de las llamas y proteger una de las zonas boscosas más sensibles del sur argentino.