La Banda puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2026 y habilitó la temporada del Natatorio Municipal

El intendente Roger Elías Nediani encabezó el lanzamiento oficial del programa gratuito destinado a niños de 5 a 12 años, que funcionará durante todo el verano.

Hoy 17:15

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, participó del lanzamiento oficial de la Colonia de Vacaciones 2026 y de la habilitación de la temporada del Natatorio Municipal, actividad que se desarrolló en el Gimnasio Municipal y contó con una importante convocatoria de niños y familias.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó la gran participación registrada en el inicio de las inscripciones y expresó su satisfacción por la puesta en marcha de este espacio recreativo y de contención destinado a niñas y niños de la ciudad. En ese marco, explicó que la colonia de vacaciones comenzará el próximo lunes y estará dirigida a niños de entre 5 y 12 años.

El intendente detalló que la colonia funcionará de manera semanal, de lunes a viernes, con un cupo aproximado de 100 niños por semana, y se extenderá hasta el mes de febrero. Las actividades incluirán juegos recreativos, encuentros grupales, conversatorios y el uso del natatorio municipal, con el objetivo de brindar un espacio de disfrute, inclusión y cuidado integral durante el receso de verano.

Asimismo, Nediani agradeció el trabajo articulado de las distintas áreas municipales que hicieron posible el inicio de la temporada, destacando la labor del director de Deportes, profesor Hugo Rojas; de la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres; del personal de la Dirección de Salud, que acompaña para garantizar la seguridad de los participantes; y de los funcionarios y concejales presentes.

En ese sentido, el intendente remarcó la importancia del trabajo previo y conjunto de las distintas áreas del municipio, señalando que cada actividad que se inaugura es resultado del esfuerzo y compromiso de un equipo que trabaja de manera planificada para llegar a estos momentos de inicio y disfrute comunitario.

Finalmente, invitó a madres, padres y tutores a acercarse a la Dirección de Deportes para realizar las inscripciones, presentando únicamente el DNI del niño o niña para verificar la edad, y recordó que las colonias de vacaciones son totalmente gratuitas, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de seguir generando políticas públicas que promuevan el bienestar, la inclusión y el acceso igualitario al deporte y la recreación para la niñez bandeña.