Testeos gratuitos y confidenciales de VIH y sífilis: dónde y cuándo realizarlos en La Banda

Los controles se llevan a cabo en distintos CAMM y salas de la ciudad, como parte de las políticas municipales de prevención y acceso a la salud.

Hoy 17:25

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección General de Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, informa a la comunidad los puntos donde se realizan testeos gratuitos, seguros y confidenciales de VIH/Sida y sífilis en distintos centros de salud de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico oportuno y fortalecer la prevención.

Actualmente, los testeos se encuentran disponibles en el CAMM San Fernando, de lunes a viernes de 9 a 12; en el CAMM El Rincón, de lunes a viernes de 13 a 19; en el CAMM Tabla Redonda, de lunes a viernes de 9 a 12; y en la Sala Villa Elena, los lunes y jueves de 8 a 12; garantizando confidencialidad y acompañamiento profesional durante todo el proceso.

Desde el área de salud se recuerda la importancia de realizar controles periódicos, ya que el diagnóstico temprano permite acceder a un tratamiento adecuado, mejorar la calidad de vida y reducir la transmisión de estas infecciones.

Esta información se enmarca en las políticas de prevención, promoción y acceso a la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el trabajo territorial y garantizar servicios de salud accesibles para toda la comunidad bandeña.