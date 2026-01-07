Mejoran calles del barrio San Fernando con tareas de nivelado, perfilado y riego

Los trabajos de la Municipalidad de La Banda abarcaron las calles 4 y 5 y forman parte de un plan municipal para fortalecer la infraestructura urbana.

Hoy 17:30

El personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó trabajos de nivelado, perfilado y riego en las calles 4 y 5 del Barrio San Fernando, desde la Ruta 1 hasta el final del barrio.

Estas tareas se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Mejora de la Infraestructura Vial, que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de los principales complejos habitacionales de la ciudad.

El objetivo de este plan es garantizar la transitabilidad y la seguridad vial en las zonas intervenidas, beneficiando a los vecinos y vecinas del barrio San Fernando y contribuyendo al desarrollo urbano de La Banda.

La Municipalidad de La Banda sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos, a través de la ejecución de obras y servicios públicos.