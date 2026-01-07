Secuestran casi 160 kilos de marihuana en Tucumán y Jaldo destacó avances contra el narcotráfico

La droga fue hallada en un allanamiento en Villa Luján. El gobernador aseguró que la política de seguridad provincial “ya muestra resultados concretos”.

Hoy 18:00

El secuestro de casi 160 kilos de marihuana en un allanamiento realizado en la zona de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, derivó en un balance de la política de seguridad del Gobierno provincial. El operativo, ejecutado la noche del martes por efectivos de la Policía de Tucumán, fue calificado como un resultado directo de la estrategia para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo. “Estamos viendo resultados”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo tras conocerse los detalles de la intervención policial que permitió incautar la droga en un domicilio de la capital provincial.

El mandatario provincial, al referirse a este procedimiento, remarcó que la acción fue posible gracias a la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Remarcó además que el Gobierno de Tucumán estableció una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, implementando medidas que buscan frenar tanto la distribución como el consumo de sustancias ilegales en todo el territorio. Jaldo subrayó que las políticas adoptadas desde octubre de 2023 comienzan a reflejarse en los números y en el impacto social, fortaleciendo la colaboración con las autoridades nacionales y provinciales.

Agregó que el despliegue policial en Villa Luján no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de procedimientos que, según los datos oficiales, han elevado significativamente la cantidad de drogas incautadas en la provincia. El gobernador insistió en que la lucha contra el narcotráfico continuará profundizándose con acciones concretas y un enfoque inflexible en materia de seguridad.

Osvaldo Jaldo

En declaraciones distribuidas por el Gobierno de Tucumán, Jaldo explicó el alcance de las medidas adoptadas: “Desde aquel 29 de octubre de 2023, que nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada, y hoy estamos teniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán”. El mandatario también destacó el crecimiento interanual en el volumen de incautaciones: “Si comparamos el año 2024 con el 2025, en cocaína hemos incrementado casi un 300% la incautación, y en marihuana hemos incrementado un 1.600%. En 2025 hemos superado los 1.100 kilos de marihuana y otro tanto en cocaína”.

El operativo en cuestión se llevó a cabo en una vivienda de calle San Juan al 1800, bajo la intervención de personal de la Comisaría de Lastenia, perteneciente a la Unidad Regional Este. Según informó el jefe de Policía de Tucumán, comisario general Joaquín Girvau, la investigación se originó a partir de una denuncia por amenazas agravadas, lo que derivó en el allanamiento del inmueble y el hallazgo de la droga oculta en bolsas de arpillera. Tras el hallazgo, la Dirección de Drogas Peligrosas Capital realizó las pruebas de campo y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 145,900 kilos distribuidos en 79 envoltorios.

Girvau detalló que “en una causa judicial tramitada en la Comisaría de Lastenia, con todo el personal a cargo del comisario Páez, se trabajó una denuncia por amenazas agravadas y se llegó a este domicilio, donde se dio con la novedad del secuestro de toda esta droga que estaba en bolsas de arpillera”, según declaraciones recogidas en la gacetilla oficial del procedimiento. El jefe policial advirtió sobre la preocupación que genera la cantidad de droga incautada y recalcó que la fuerza provincial, bajo instrucciones del gobernador y del ministro de Seguridad, mantendrá una postura inflexible ante este tipo de delitos.

El accionar policial permitió la detención de tres personas en el lugar, dos adultos y un menor de 17 años, quienes permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia, a la espera de las resoluciones judiciales y la consulta de antecedentes. Sobre el sitio allanado, Girvau indicó que se trataba de un taller mecánico presuntamente alquilado como fachada para el almacenamiento y eventual distribución de la droga.

Las acciones desplegadas en este operativo incluyeron la intervención de la DIGEDROP, la Fiscalía Federal y la Fiscalía de Narcomenudeo, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. El jefe de Policía agregó que el gobernador y el ministro de Seguridad estaban al tanto de la situación desde el primer momento y que la instrucción política es avanzar en todas las líneas investigativas para asegurar que los responsables sean llevados ante la Justicia.

El impacto social de la incautación fue remarcado tanto por Jaldo como por Girvau. El gobernador advirtió sobre el daño potencial que implica la distribución de esa cantidad de marihuana en la provincia, al señalar: “Ustedes se imaginan esos 160 kilos distribuidos en la provincia de Tucumán y el daño que se le estaría haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a cualquier persona que consuma este tipo de sustancias”. Por su parte, el jefe de Policía valoró el compromiso de los vecinos que colaboraron como testigos y felicitó al personal interviniente por el resultado de la investigación.