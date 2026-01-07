Cambios en el gabinete de La Banda: César Scabuzzo renunció a la Secretaría de Salud

Este miércoles, el Dr. César Scabuzzo presentó formalmente su renuncia al cargo de secretario de Salud de la Municipalidad de La Banda, poniendo fin a su gestión al frente del área sanitaria local.

La dimisión se produce en el marco de una profunda reestructuración del organigrama del Ejecutivo municipal, al mando del intendente Roger Nediani, que ya había generado versiones sobre la continuidad del funcionario en el cargo.

Según se informó, el cambio central que motivó la salida de Scabuzzo es la disolución de la Secretaría de Salud como área autónoma dentro del Municipio. A partir de esta modificación, el área pasará a funcionar como Dirección General de Salud.

De este modo, la gestión sanitaria quedará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial, que actualmente conduce Matías Nediani, quien concentrará la coordinación de las políticas públicas vinculadas a la salud.

Desde el Ejecutivo se estima que la medida apunta a simplificar la estructura administrativa del Municipio, aunque implica que el área de Salud ya no contará con rango de secretaría propia dentro del gabinete local.

Hasta el momento no se informó quién quedará a cargo de la Dirección General de Salud ni cuándo se formalizará la designación correspondiente.