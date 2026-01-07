La magia de los Reyes Magos reunió a las familias de Clodomira

La Municipalidad organizó festejos por el Día de Reyes Magos, como cada año Reunió a niños, niñas y familias de la ciudad y de zonas aledañas en una alegre jornada de juegos y momentos compartidos.

Hoy 19:10

El evento contó con espectáculos artísticos, actividades recreativas, concursos y el sorteo de numerosos regalos, en un predio especialmente acondicionado para que los vecinos pudieran disfrutar de la propuesta con comodidad y tranquilidad.

El intendente Daniel Ruiz destacó el valor de este tipo de encuentros comunitarios y el esfuerzo que realiza el municipio para sostenerlos año tras año. “Fue un hermoso momento vivido con los niños y la familia. La alegría de los chicos es sinceridad, pureza y sueños, y con mucho sacrificio pudimos regalarles una linda noche junto a los Reyes Magos”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal agradeció el trabajo articulado de las distintas áreas municipales que hicieron posible la celebración. “Quiero felicitar al gran equipo de las direcciones de Cultura, Jardines Municipales y a todas las áreas que colaboraron para que esta fiesta se desarrolle de la mejor manera”, señaló Ruiz.

Para garantizar el normal desarrollo del evento, se dispuso personal municipal de diferentes dependencias, encargado del ordenamiento vial, la organización del público, los puestos de venta y otros aspectos logísticos.

De esta manera, Clodomira volvió a vivir una noche especial, reafirmando el espíritu de encuentro y celebración que caracteriza a esta tradicional fecha del calendario popular.