Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, habló y contó cómo fue su encuentro

Hoy 19:24

Sarah Borrell rompió el silencio en medio de los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y dio su versión de los hechos en televisión. La actriz, señalada como la tercera en discordia, aseguró que el vínculo con el actor fue circunstancial, que él mostró interés desde el primer encuentro y que nunca hubo de su parte una intención sentimental.

En diálogo con Puro Show (eltrece), Borrell contó que conoció a Castro mientras trabajaba como camarera en un restaurante de España, durante un viaje del actor. Según relató, el primer contacto fue casual y se dio durante un brunch, seguido de un segundo encuentro una semana después, cuando volvieron a conversar brevemente.

La actriz afirmó que notó rápidamente el interés de Castro y que, tras intercambiar datos personales y comentarse que ambos eran actores, se produjo el primer beso, iniciativa que —según remarcó— partió de él.

Uno de los detalles que más le llamó la atención fue que el actor no le compartió sus redes sociales, algo que consideró inusual, aunque aclaró que no investigó demasiado sobre su vida personal ni quién era él en profundidad.

Finalmente, Borrell explicó que Castro la invitó a ver una obra en la que participaba, invitación que no llegó a concretarse, y subrayó que nunca buscó una relación amorosa: “No estaba interesada en salir con él; solo quería conocer gente del ambiente artístico”.