Un gesto histórico: Chubut agradeció a Santiago del Estero por el envío del avión hidrante más grande de Sudamérica

El avión hidrante Boeing 737 FireLiner ya opera en Puerto Patriada. El gobernador Ignacio Torres agradeció especialmente al mandatario santiagueño Elías Suárez por el trabajo conjunto.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó la llegada a la provincia del Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Sudamérica, que se incorporó de forma inmediata al combate del incendio forestal en la zona de Puerto Patriada.

La aeronave arribó a partir de un acuerdo de cooperación con la provincia de Santiago del Estero y representa un refuerzo clave en el operativo que se despliega en la región cordillerana para contener el avance del fuego.

Según detalló Torres, el Boeing 737 FireLiner es una aeronave única en el mundo, ya que solo existen tres unidades operativas: una en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez actúa en territorio chubutense. Tiene capacidad para transportar más de 15.000 litros de agua por descarga.

Desde este miércoles, el avión comenzó a trabajar junto a otros cinco aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde que ya operan en la zona, fortaleciendo el despliegue aéreo que acompaña a los brigadistas en tierra.

El mandatario chubutense agradeció especialmente al gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, por la predisposición y el trabajo conjunto que permitió la llegada de la aeronave. “Es la primera vez en la historia de nuestra provincia que un avión de estas características opera en Chubut”, remarcó.

Finalmente, Torres sostuvo que la incorporación del Boeing 737 FireLiner demuestra la decisión de no escatimar recursos en la lucha contra el fuego y destacó la cooperación entre provincias como una herramienta fundamental para enfrentar emergencias de esta magnitud.