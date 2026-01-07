Estremecedor video: una mujer murió baleada por un agente migratorio tras intentar atropellar a policías

El violento episodio ocurrió durante un operativo del ICE y quedó grabado por un testigo. La mujer tenía 37 años, era ciudadana estadounidense y no formaba parte del procedimiento.

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó en tragedia este miércoles en el estado de Minnesota, cuando un agente federal mató a tiros a una mujer que, según informaron las autoridades, intentó atropellar a varios efectivos con su vehículo.

El hecho ocurrió en medio de un procedimiento oficial y quedó registrado en un video grabado por un testigo, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una fuerte polémica en todo el país.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos fueron categóricos en su postura. “Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

De acuerdo a la información difundida, la mujer habría intentado embestir a los policías mientras se desarrollaba el operativo. En ese contexto, “un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia”, señalaron desde la entidad federal.

En las imágenes se observa el momento en el que la mujer discute dentro de su camioneta con uno de los oficiales. Segundos después, intenta avanzar con el vehículo para evadir el control y es allí cuando uno de los agentes abre fuego. En el video se escuchan al menos tres disparos.

La mujer recibió impactos de bala, perdió el control del rodado y chocó contra otro auto que se encontraba estacionado. Murió en el lugar. Las autoridades confirmaron además que hay agentes heridos, aunque “se espera que se recuperen por completo”.

El episodio se dio en un contexto de alta tensión en varias ciudades de Estados Unidos, donde en los últimos días se multiplicaron las protestas contra las políticas de detención y deportación de migrantes impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Según informó la agencia EFE, la víctima era una mujer blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no formaba parte de ningún objetivo del operativo, indicó el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, algo que está ocurriendo no solo en Mineápolis, sino en todo el país”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había calificado el hecho como “un acto de terrorismo doméstico” y sostuvo que los agentes actuaron en legítima defensa. Sin embargo, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazó duramente esa interpretación y la calificó como “una completa estupidez”, profundizando aún más la polémica.