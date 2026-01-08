Santiago pasó de alerta amarilla a naranja por tormentas y piden extremar precauciones

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia ante el avance de tormentas fuertes. Advierten por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, en un contexto marcado por un proceso de ciclogénesis que afecta al país.

Hoy 22:28

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó este jueves el nivel de advertencia para Santiago del Estero, que dejó atrás la alerta amarilla y pasó a estar bajo alerta naranja por tormentas, ante el agravamiento de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

La actualización del organismo nacional responde a la persistencia de un escenario de fuerte inestabilidad, con precipitaciones intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo. Desde el SMN solicitaron a la población extremar las precauciones, ya que el nivel naranja implica fenómenos meteorológicos peligrosos, con capacidad de generar daños materiales y afectar la vida cotidiana.

Alerta Naranja

Un fenómeno que se intensifica

Las condiciones climáticas adversas no solo afectan a Santiago del Estero, sino a gran parte del país. En sus informes más recientes, el SMN indicó que el alerta naranja también alcanza a zonas de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, mientras que otras provincias continúan bajo alerta amarilla.

Meteorólogos explican que este escenario está asociado a un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación de un sistema de baja presión que intensifica las tormentas. El especialista Christian Garavaglia, del sitio Meteored, señaló que las precipitaciones registradas en distintas regiones “responden a un proceso de ciclogénesis que está iniciando actualmente”.

Según detalló, en las próximas 48 horas el fenómeno podría ingresar en su etapa más madura, con la formación de un profundo centro de bajas presiones que se desplazará desde el oeste hacia el noreste del país, generando un desmejoramiento generalizado del tiempo y eventos de alto impacto.

Qué es la ciclogénesis

A pesar del término técnico, desde el SMN aclararon que no se trata de un fenómeno extraordinario. En una publicación oficial explicaron que la ciclogénesis es simplemente el proceso por el cual se origina una baja presión.

“Estos sistemas son bastante comunes en nuestro país, se desplazan de oeste a este y provocan algunos fenómenos, principalmente lluvias y ráfagas”, indicaron. No obstante, remarcaron que, cuando se combinan con otros factores, pueden generar episodios meteorológicos severos

Recomendaciones

Ante la vigencia de la alerta naranja, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, no circular por calles anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema y no se descartan nuevas actualizaciones si las condiciones empeoran. Mientras tanto, Santiago del Estero se prepara para horas de tiempo inestable, con la consigna clara de prevenir y cuidarse.