Lucas Pusineri a fondo: pretemporada, amistosos, objetivos y la dificultad de incorporar jugadores

El Ferroviario atraviesa una exigente pretemporada en tierras cordobesas con doble turno de trabajo, amistosos por delante y el mercado de pases todavía abierto. El DT habló sobre la preparación, el armado del plantel y el puesto clave que pretende reforzar.

Hoy 22:00

Central Córdoba ya transita su etapa más intensa de preparación en Córdoba, donde el plantel trabaja a doble turno de cara al inicio de la Liga Profesional 2026. Con una carga física fuerte y varios amistosos programados, el equipo que conduce Lucas Pusineri busca llegar en óptimas condiciones al arranque de la competencia oficial.

En diálogo con Noticiero 7, el entrenador se mostró conforme con lo realizado hasta el momento y destacó el contexto en el que se desarrolla la pretemporada. “Estamos trabajando en doble turno y el clima por suerte pudo acompañar en lo que vamos de la pretemporada”, señaló el DT.

Respecto al mercado de pases y la conformación del plantel, Pusineri fue claro sobre las dificultades para incorporar: “Estamos viendo y mirando posibilidades, hay ofrecimientos por todos lados en un mercado abrupto. Ojalá se pueda llevar a cabo de la mejor manera porque los futbolistas eligen clubes en donde van a jugar plano internacional y que nos elijan a nosotros es difícil”, explicó, marcando la complejidad para competir con instituciones que juegan copas.

A pesar de eso, el técnico dejó en claro que está conforme con lo que tiene y con lo que se viene sumando. “Estoy contento y conforme, estamos tratando de implantar lo que pretendemos de un equipo de fútbol y ojalá que los chicos que se sumaron hoy nos den su impronta y sumatoria de esfuerzos para componer un equipo humilde y competitivo”, expresó.

Finalmente, Pusineri reveló cuál es el puesto que hoy aparece como prioridad en la búsqueda. “Quiero un delantero de área, hablé con Carlos González pero es muy difícil porque tiene otras posibilidades. Necesitamos un delantero que nos pueda llenar de goles”, cerró el entrenador, dejando en claro que el objetivo es reforzar el ataque para ser más contundentes en 2026.