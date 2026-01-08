Romina Gaetani obtuvo una restricción perimetral contra su exnovio tras denunciarlo por violencia de género

La medida fue confirmada por Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, en diálogo con TN.

Hoy 02:01

Romina Gaetani consiguió en las últimas horas una orden de restricción perimetral contra su exnovio, Luis Cavanagh, luego de denunciarlo por violencia de género.

Según consta en la resolución judicial, el acusado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y de su domicilio por un plazo inicial de 30 días. Además, no podrá contactarla por ningún medio, ya sea llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

Cavanagh ya fue notificado formalmente de la denuncia, que quedó caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”.

De acuerdo a la información a la que accedió TN Show, el episodio denunciado ocurrió el 30 de diciembre en una vivienda del Tortuguitas Country Club y se habría iniciado tras una discusión por celos que fue escalando hasta derivar en las lesiones que presentó la actriz.

El testimonio de Romina Gaetani tras la pericia psiquiátrica

Romina Gaetani decidió romper el silencio luego de someterse a una pericia psiquiátrica extensa, en el marco de la causa judicial. A través de un duro testimonio, relató el proceso de maltrato que, según expresó, atravesó durante su relación.

Quien dio detalles del delicado momento que vive la actriz fue María Fernanda Callejón, amiga cercana, al aire del programa La mañana con Moria (eltrece). “Ayer ella se sometió a una pericia psiquiátrica muy profunda y extensa”, explicó.

Callejón también reveló que el contacto con Gaetani fue mínimo debido a su estado emocional. “No me pudo hablar casi nada, solo un ratito a la mañana. No hay nadie mejor que yo para entenderla”, señaló, y vinculó la situación con su propia experiencia personal.

En su mensaje, Romina expresó el fuerte impacto psicológico que le dejó la relación: “Estoy rota. Mi cabeza todavía no logra encontrar las palabras para procesar todo, para entender cómo permití que me pusieran las manos encima”.

La actriz explicó que la violencia no fue inmediata, sino progresiva. “Al principio era verbal. Es un tipo de violencia que va entrando de a poco, por goteo, hasta que logró reducirme, hacerme chiquita”, relató. Y agregó una frase que generó gran repercusión: “A veces sabemos estas cosas, pero cuando nos toca vivirlas no las vemos. Porque aún lo amo y sufro por eso”.

Gaetani también aseguró que el desgaste emocional fue constante: “Fue destruyendo mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular”. Luego enumeró situaciones que declaró ante la Justicia: “Me controlaba, me manipulaba y me sometía a hechos irreproducibles que ayer detallé con lujo de detalles en la pericia psiquiátrica”.

Finalmente, Callejón confirmó que la actriz solicitó medidas de protección. “Pidió la restricción perimetral y el botón de pánico para resguardarse”, precisó.