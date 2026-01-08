Estelares se suma al Festival Añoranza Santiagueña: dos noches de folklore y rock en el Nodo Tecnológico

El evento se realizará el 7 y 8 de febrero en Santiago del Estero y reunirá a figuras como Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu y Roxana Carabajal, en una propuesta que cruza tradición, identidad y música popular.

Hoy 02:14

Santiago del Estero se prepara para vivir dos noches a pura música, identidad y emoción con una nueva edición del Festival Añoranza Santiagueña, que este año suma un atractivo especial: la presentación de Estelares, una de las bandas más queridas del rock nacional, que se integrará a una grilla dominada por el folklore y la música popular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento se llevará a cabo los días sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026 en el Nodo Tecnológico, con apertura de puertas prevista a partir de las 21 horas. La propuesta invita a un recorrido musical que cruza generaciones y estilos, combinando folklore, música tradicional, ritmos tropicales y expresiones contemporáneas.

Una primera noche con fuerte impronta santiagueña

La jornada inaugural contará con figuras de peso de la escena local y nacional. El sábado 7 subirán al escenario Peteco Carabajal, Horacio Banegas, Orellana Lucca, El Vislumbre del Esteko, Estelares, Valeria Facelli, Juanjo Abregú, Lucas Cáceres y Los Bonys.

Será una noche pensada para celebrar la raíz, el canto popular y la fiesta colectiva, en un cruce donde la tradición santiagueña dialogará con el rock y la canción urbana.

Domingo de chacarera, zamba y emoción

El domingo 8, el festival redoblará la apuesta con una grilla marcada por la potencia emotiva del folklore. Están anunciadas las actuaciones de Raly Barrionuevo, La Pepa Brizuela, Dúo Coplanacu, Néstor Garnica, Roxana Carabajal, Arcanos del Desierto, Marcelo Toledo, Manolo Herrera y Las Sachaguitarras, Saltral y Sencillito.

La segunda noche promete un recorrido por la chacarera, la zamba y la canción popular, con artistas consagrados y nuevas sonoridades que mantienen viva la tradición.

Con esta programación, el Festival Añoranza Santiagueña se consolida como mucho más que un evento musical: es un espacio de encuentro donde el folklore mira al futuro, el rock se deja abrazar por la tradición y Santiago del Estero vuelve a reafirmar su identidad cultural.