Designaron a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

El nombramiento del exdiputado fue confirmado a través de un decreto firmado por Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. Hace tiempo que se hablaba del dirigente del PRO como candidato a ocupar una embajada.

Hoy 05:30

Javier Milei designó al exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica. Su nombramiento quedó ratificado a través del Decreto 6/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y el canciller, Pablo Quirno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Encontrándose en período de receso el Honorable Senado de la Nación resulta necesario proceder a la designación ‘en comisión’ del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica con el fin de asegurar la representación diplomática ininterrumpida en dicho país”, indica ese documento.

El texto también expresó que Iglesias “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”.

En paralelo, destacó que, oportunamente, el Gobierno de Bélgica “concedió el plácet de estilo” al ex legislador del PRO, pedido por la gestión de Milei en noviembre del año pasado.

Desde hace un tiempo se sabía que en Europa veían con buenos ojos a este legislador del PRO, aliado desde el primer día a La Libertad Avanza, y con muy buena relación con Javier Milei. Tanto es así que el Presidente lo llevó a varios de sus viajes y se han visto y hablado varias veces, más allá de mantener algunas diferencias.

En Bruselas, en específico, era bien visto por ser un impulsor del acuerdo de libre comercio entre los dos bloques UE y Mercosur.

Desde su posición como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Iglesias convocó a varios debates incluso con legisladores extranjeros para debatir este y otros asuntos.

En octubre del año pasado estuvo en Bruselas participando de diferentes reuniones con eje en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y las relaciones bilaterales Argentina-Bélgica.

Previamente, ese mismo mes, había mantenido una reunión en la embajada de Bélgica con el entonces flamante embajador "para darle la bienvenida a Buenos Aires y repasar la agenda bilateral entre nuestros países".

"El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda", dijo el exdiputado en la red social X.

Iglesias ocupó una banca en Diputados hasta el pasado 10 de diciembre, cuando se cumplió su mandato. Ahora, comenzará una nueva función en Europa.