Un truco cerebral que facilita el ejercicio y mejora el rendimiento físico

Investigadores de la Université de Montréal descubrieron que vibrar tendones antes de hacer ejercicio permite a las personas esforzarse más sin sentir mayor fatiga. Este hallazgo podría ayudar a quienes evitan la actividad física.

Hoy 06:13

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Université de Montréal reveló que vibrar los tendones antes de realizar ejercicio puede facilitar la actividad física, permitiendo a las personas esforzarse más sin sentir que trabajan más duro. Este descubrimiento podría ser clave para ayudar a quienes encuentran intimidante el ejercicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ejercicio no solo desafía al cuerpo, sino que también pone a prueba cómo el cerebro interpreta el esfuerzo. La percepción del esfuerzo varía entre individuos y puede influir en la decisión de continuar o abandonar una actividad física. Cuando el ejercicio se siente abrumador, es más probable que las personas se detengan o eviten la actividad. Por el contrario, si la misma actividad se percibe como manejable, se vuelve más placentera y fácil de mantener en el tiempo.

El profesor Benjamin Pageaux, de la Escuela de Kinesiología y Ciencias de la Actividad Física de la Université de Montréal, lideró un equipo de investigación que exploró esta idea en colaboración con tres investigadores de la Université Savoie Mont Blanc en Francia. El objetivo fue investigar si la vibración de tendones específicos podría reducir la percepción del esfuerzo durante el ciclismo.

De acuerdo a lo publicado por Cadena 3, en el estudio, los participantes realizaron pruebas en una bicicleta estática bajo dos condiciones: una sesión con vibración de tendones y otra sin vibración. Para la condición de vibración, se utilizó un dispositivo que estimuló los tendones de Aquiles y de la rodilla durante diez minutos antes de comenzar a pedalear. Luego, los voluntarios realizaron un ejercicio de ciclismo durante tres minutos, ajustando su esfuerzo a un nivel que consideraban moderado o intenso.

Los resultados fueron sorprendentes. Tras la vibración de los tendones, los participantes generaron más potencia y mostraron un aumento en la frecuencia cardíaca en comparación con las sesiones sin vibración. A pesar de que sus cuerpos trabajaban más, su sensación de esfuerzo no aumentó.

Los investigadores ahora buscan entender cómo la vibración de los tendones altera la interpretación del esfuerzo en el cerebro. Aunque los mecanismos biológicos precisos aún se están estudiando, Pageaux propuso varias explicaciones posibles. "Dependiendo de la amplitud y frecuencia de la vibración, podemos excitar o inhibir neuronas en la médula espinal. Además, la vibración prolongada cambia la reactividad de los husos neuromusculares y altera la señal enviada al cerebro", explicó.

Al modificar la información que viaja desde los músculos al cerebro, la vibración parece reconfigurar cómo se perciben el movimiento y el esfuerzo. Como resultado, el ejercicio puede sentirse más fácil, incluso cuando los músculos generan más fuerza.

A pesar de los hallazgos prometedores, la investigación se encuentra en sus primeras etapas. Hasta ahora, las pruebas se han limitado a breves sesiones de ciclismo en condiciones controladas. "No se ha probado en un maratón, solo durante un breve ejercicio de ciclismo de tres minutos", advirtió Pageaux. Sin embargo, este es el primer estudio que demuestra que funciona con este tipo de ejercicio.

El siguiente paso del equipo es examinar más de cerca la actividad cerebral durante el ejercicio, utilizando herramientas como la electroencefalografía y la resonancia magnética para observar cómo la vibración de los tendones influye en la actividad neural mientras las personas se esfuerzan.

Los investigadores también están estudiando el proceso inverso, buscando comprender mejor cómo el dolor y la fatiga amplifican la sensación de esfuerzo y hacen que la actividad física se sienta más difícil. El objetivo final es desarrollar estrategias que reduzcan la percepción del esfuerzo y ayuden a más personas a volverse físicamente activas, especialmente aquellas que actualmente son sedentarias.

"Al comprender mejor cómo el cerebro evalúa la relación entre el esfuerzo y la recompensa percibida durante el ejercicio, esperamos promover una actividad física más regular", concluyó Pageaux. "¡Y todos sabemos lo esencial que es mantenerse activo para nuestra salud y bienestar!"

El ejercicio no solo desafía al cuerpo, sino que también pone a prueba cómo el cerebro interpreta el esfuerzo. La percepción del esfuerzo varía entre individuos y puede influir en la decisión de continuar o abandonar una actividad física. Cuando el ejercicio se siente abrumador, es más probable que las personas se detengan o eviten la actividad. Por el contrario, si la misma actividad se percibe como manejable, se vuelve más placentera y fácil de mantener en el tiempo.

El profesor Benjamin Pageaux, de la Escuela de Kinesiología y Ciencias de la Actividad Física de la Université de Montréal, lideró un equipo de investigación que exploró esta idea en colaboración con tres investigadores de la Université Savoie Mont Blanc en Francia. El objetivo fue investigar si la vibración de tendones específicos podría reducir la percepción del esfuerzo durante el ciclismo.

En el estudio, los participantes realizaron pruebas en una bicicleta estática bajo dos condiciones: una sesión con vibración de tendones y otra sin vibración. Para la condición de vibración, se utilizó un dispositivo que estimuló los tendones de Aquiles y de la rodilla durante diez minutos antes de comenzar a pedalear. Luego, los voluntarios realizaron un ejercicio de ciclismo durante tres minutos, ajustando su esfuerzo a un nivel que consideraban moderado o intenso.

Los resultados fueron sorprendentes. Tras la vibración de los tendones, los participantes generaron más potencia y mostraron un aumento en la frecuencia cardíaca en comparación con las sesiones sin vibración. A pesar de que sus cuerpos trabajaban más, su sensación de esfuerzo no aumentó.

Los investigadores ahora buscan entender cómo la vibración de los tendones altera la interpretación del esfuerzo en el cerebro. Aunque los mecanismos biológicos precisos aún se están estudiando, Pageaux propuso varias explicaciones posibles. "Dependiendo de la amplitud y frecuencia de la vibración, podemos excitar o inhibir neuronas en la médula espinal. Además, la vibración prolongada cambia la reactividad de los husos neuromusculares y altera la señal enviada al cerebro", explicó.

Al modificar la información que viaja desde los músculos al cerebro, la vibración parece reconfigurar cómo se perciben el movimiento y el esfuerzo. Como resultado, el ejercicio puede sentirse más fácil, incluso cuando los músculos generan más fuerza.

A pesar de los hallazgos prometedores, la investigación se encuentra en sus primeras etapas. Hasta ahora, las pruebas se han limitado a breves sesiones de ciclismo en condiciones controladas. "No se ha probado en un maratón, solo durante un breve ejercicio de ciclismo de tres minutos", advirtió Pageaux. Sin embargo, este es el primer estudio que demuestra que funciona con este tipo de ejercicio.

El siguiente paso del equipo es examinar más de cerca la actividad cerebral durante el ejercicio, utilizando herramientas como la electroencefalografía y la resonancia magnética para observar cómo la vibración de los tendones influye en la actividad neural mientras las personas se esfuerzan.

Los investigadores también están estudiando el proceso inverso, buscando comprender mejor cómo el dolor y la fatiga amplifican la sensación de esfuerzo y hacen que la actividad física se sienta más difícil. El objetivo final es desarrollar estrategias que reduzcan la percepción del esfuerzo y ayuden a más personas a volverse físicamente activas, especialmente aquellas que actualmente son sedentarias.

"Al comprender mejor cómo el cerebro evalúa la relación entre el esfuerzo y la recompensa percibida durante el ejercicio, esperamos promover una actividad física más regular", concluyó Pageaux. "¡Y todos sabemos lo esencial que es mantenerse activo para nuestra salud y bienestar!"