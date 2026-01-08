Adolescente de 15 años fue asesinado por otro durante una pelea, en una fiesta clandestina

Se trata de Enzo Bustamante Argañaraz, quien durante la noche del martes falleció mientras permanecía internado en el Hospital Regional. Su atacante le perforó el intestino delgado y el colon con un cuchillo.

Hoy 07:14

Bajo las directivas del fiscal Nicolás Santillán, personal del Departamento Homicidios y Delitos Complejos continúa con la búsqueda de un adolescente de 17 años acusado de haber causado la muerte de otro joven de 15 durante una pelea ocurrida en una fiesta clandestina en el barrio Los Álamos, en la ciudad de La Banda.

La investigación se inició la noche del martes, luego de que la Comisaría 14 recibiera un informe del Hospital Regional confirmando el fallecimiento de Enzo Bustamante Argañaraz, de 15 años y residente en el barrio Banfield. El menor había ingresado con una herida grave sufrida el 1 de enero, cuando participaba de una reunión no autorizada en una vivienda de la Calle 1009 del barrio mencionado.

De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, el hecho se produjo tras un intercambio verbal entre grupos de jóvenes que derivó en una confrontación física. En medio del incidente, uno de los participantes —quien ya habría sido identificado— utilizó un arma blanca para herir a la víctima en la zona abdominal. El adolescente fue trasladado inicialmente al CIS Banda, donde recibió las primeras curaciones, aunque no pudo aportar información precisa debido a su estado de intoxicación. Posteriormente fue derivado al Hospital Regional, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión que comprometió órganos internos. Su cuadro se agravó con el paso de las horas y finalmente falleció cerca de las 21.45 del martes.

Tras el deceso, el fiscal Santillán dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia y ordenó profundizar las tareas investigativas para localizar al sospechoso. Además, solicitó la intervención del área de Ciberseguridad, con el objetivo de analizar redes sociales en busca de material que pueda aportar información relevante, como videos, fotografías o comunicaciones vinculadas al hecho. En paralelo, se realizaron consultas en los sistemas de información de la policía para verificar posibles movimientos de pasajeros que hayan abandonado La Banda en los días posteriores al ataque.