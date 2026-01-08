Javier Milei recibe este jueves a la española Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

La Presidenta de la Comunidad de Madrid visitará al Presidente, con quien mantiene una estrecha sintonía ideológica. La situación de Venezuela será parte del temario.

Hoy 07:30

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá este jueves por la mañana con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Se descuenta que la crisis en Venezuela a partir del derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos será parte del temario.

Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos pese a haber elogiado a la dirigente María Corina Machado el mismo sábado del desembarco de las tropas norteamericanas en Venezuela, y se muestra a favor de la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe.

En la Casa Rosada consideran que llamar a elecciones en Venezuela “es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que supo ser el gobierno que lideraba Maduro.

Díaz Ayuso también se mostró crítica del régimen bolivariano y supo definir a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo” y que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.

Milei volví a avalar el martes que Estados Unidos tome el control del petróleo de Venezuela y señaló que es para “cortarle el suministro a los comunistas”.

“Me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda”, dijo y añadió: “Usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”.

En declaraciones al canal de streaming Neura, definió como “cosas dantescas” que grupos de venezolanos que se fueron de su país festejaran la captura de Maduro y sectores de izquierda “se quejaran”.

“No hay nada más ridículo que ver a un zurdo que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con OSDE. No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Lo que es el Helicoide. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo”, explicó.