Sarah Michelle Gellar aclara que la nueva película de Buffye no será una secuela ni un reinicio

La actriz confirmó que la nueva serie en desarrollo para Hulu, dirigida por Chloé Zhao, será una “continuación” del universo original y explicó por qué el proyecto avanza lentamente.

Hoy 07:25

Sarah Michelle Gellar brindó nuevos detalles sobre Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale, el piloto que Hulu encargó como expansión del universo de la serie que protagonizó durante siete temporadas. En diálogo con el pódcast Shut Up, Evan, la actriz remarcó que el proyecto no es una secuela ni un reboot, sino una continuación que explorará “dónde está Buffy ahora” y cómo es el mundo “con ella y sin ella”. Según explicó, el título fue elegido para subrayar que se trata de algo nuevo dentro del mismo universo, sin retomar necesariamente a todos los personajes clásicos desde el inicio.

Gellar reconoció que, inicialmente, no tenía intenciones de volver al papel, pero señaló que aprendió “a nunca decir nunca”. Destacó que su cambio de postura se debió al enfoque de Chloé Zhao, cuya visión y comprensión del mundo de la serie la convencieron de que el proyecto podía honrar al original sin intentar superarlo. “Solo quiero respetar la memoria de lo que creamos”, afirmó.

La actriz también explicó el motivo de la larga espera: el equipo lleva tres años de desarrollo, ajustando el concepto y debatiendo con cautela cada avance. Gellar sostuvo que la serie no se presentará hasta que estén completamente seguros de su forma final. “No lo haremos si no es exactamente lo que debe ser”, aseguró, y añadió que el objetivo es proteger el legado de Buffy antes de dar cualquier paso definitivo.