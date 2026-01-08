Mia Goth destaca a La Odisea como una de las mejores experiencias de su carrera

La actriz británica habló durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs sobre su participación en la nueva película de Nolan, una de las producciones más esperadas de 2026.
La actriz Mia Goth calificó su trabajo en La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan, como “una de las mejores experiencias de su vida”. La intérprete, conocida por Pearl y Frankenstein, continúa sumando proyectos destacados a su trayectoria, ahora con la incursión en la epopeya del director de Oppenheimer, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio de 2026.
La Odisea ya se perfila como uno de los grandes eventos cinematográficos del año. Su tráiler, publicado en diciembre, acumula millones de visualizaciones y alimenta la expectativa en torno a un reparto integrado por figuras como Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron y James Remar, entre otros.
En diálogo con The Hollywood Reporter durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, donde el equipo de Frankenstein de Guillermo del Toro recibió el Visionary Award, Goth aseguró ser una “gran admiradora” del trabajo de Nolan y valoró haber podido observar su método de dirección. La actriz afirmó que el cineasta mantiene una confianza “iluminadora” en sus intérpretes y que la experiencia resultó tanto inspiradora como enriquecedora.
Si bien no reveló detalles de la trama, se confirmó que Goth dará vida a Melanto, una sierva cercana a Penélope —interpretada por Anne Hathaway— caracterizada por su ingenio y lengua afilada.
Otros miembros del elenco han expresado impresiones similares respecto al rodaje. James Remar destacó la cohesión del equipo y la precisión de Nolan: “Es un reparto muy respetuoso y bien construido. Nolan llega con una visión clara y cada pincelada es importante. Todo el mundo estaba muy concentrado en dar lo mejor de sí mismos”, señaló.
Con un elenco estelar y un proceso de producción que ha recibido elogios de sus protagonistas, la expectativa en torno a La Odisea continúa en ascenso de cara a su llegada a los cines.