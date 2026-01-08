Preocupa el estado de salud Tommy Lee Jones: aseguran que está devastado tras la muerte de su hija

Victoria Jones tenía 34 años. Fue encontrada sin vida la madrugada del 1 de enero en un hotel de lujo de San Francisco.

Hoy 07:52

Tommy Lee Jones está viviendo un difícil momento tras la muerte de su hija Victoria, presuntamente por una sobredosis.

En las últimas horas trascendió que el entorno más íntimo del ganador del Oscar por El fugitivo está preocupado por su salud.

El medio Daily Mail captó al protagonista de Men in Black cuando caminaba por la calle y se lo vio muy desgastado físicamente. Una fuente de la familia de Jones contó la manera en la que se mostró de forma pública es una señal de alarma para todos los que lo rodean.

“Él no es él mismo en este momento. Tommy está desconsolado. Para ser un tipo duro y que suele tener todo bajo control, el estrés de perder a un hijo claramente lo impactó como si fuera un rayo”, lanzó el informante.

En las imágenes que compartió ese medio el actor de 79 años apareció junto a su esposa, Dawn Laurel-Jones, mientras ambos salían de un negocio. Se habló de que su salud está frágil porque se lo vio renguear al caminar por la zona en la que lo fotografiaron.