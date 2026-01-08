Quimsa recibe a San Lorenzo en el Ciudad en busca su tercer triunfo al hilo

La Fusión afrontará esta noche su primer partido del 2026 desde las 22.

Quimsa será local este jueves por la noche frente a San Lorenzo, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se disputará desde las 22 horas en el estadio Ciudad y marcará el primer partido del 2026 para la “Fusión”, que intentará prolongar su racha positiva ante su gente.

El conjunto santiagueño viene de conseguir dos sólidas victorias en condición de local: superó a Platense por 91 a 74 y luego a Olímpico por 81 a 64, resultados que le permitieron trepar hasta el puesto 12 de la tabla, con un récord positivo de 8 triunfos y 7 derrotas. Ese envión anímico lo coloca con buenas expectativas para este nuevo compromiso.

El equipo dirigido por Leandro Ramella afrontará el partido con un plantel reducido, ya que todavía no logró cubrir las salidas del puertorriqueño Christian Negrón y del juninense Nicolás Romano. Por ese motivo, la “Fusión” tendrá el juego interior limitado, con Tyren Johnson y Jerome Meyinsse como únicos internos naturales.

Por su parte, San Lorenzo llega golpeado tras caer el pasado martes 6 ante Olímpico por 84 a 74 y se ubica en el puesto 16 de la tabla, con un récord negativo de 5 victorias y 11 derrotas. El Ciclón buscará dar el golpe en Santiago del Estero para empezar a enderezar su camino en este inicio de año.