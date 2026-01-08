Preocupación en Córdoba por ola de robos en zonas turísticas

Asaltos armados, entraderas y demoras en la atención policial generan alarma entre los vecinos y turistas en plena temporada de verano. Casos en La Calera, Villa Yacanto y Cuesta Blanca.

Hoy 07:56

Una serie de hechos de inseguridad registrados en distintas localidades turísticas de la provincia de Córdoba encendió la preocupación de vecinos y visitantes durante los últimos días. Robos violentos, entraderas y asaltos con armas fueron denunciados en puntos como La Calera, Cuesta Blanca y Villa Yacanto, en algunos casos sin difusión en los partes oficiales.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Villa El Diquecito, La Calera, donde un matrimonio fue asaltado el sábado por la noche por dos delincuentes armados.

Según relataron las víctimas, los atacantes permanecieron dentro de la vivienda durante unos 45 minutos, se llevaron el automóvil, dinero, garrafas y otros bienes, y además obligaron a la pareja a realizar transferencias bancarias desde sus teléfonos celulares. Los delincuentes exigían una suma millonaria y actuaban con total tranquilidad, de acuerdo al testimonio.

En tanto, en Villa Yacanto, en el Valle de Calamuchita, cuatro delincuentes armados con machetes y hierros irrumpieron en una cabaña turística. La familia fue reducida y atada mientras les robaban dinero, electrodomésticos y dos vehículos, que luego fueron abandonados a pocos kilómetros del lugar.

El comisario Leonardo Sánchez, subdirector de la departamental Calamuchita, explicó a Cadena 3 sobre este caso: "Es una vivienda en un lugar alejado de la parte poblada. Nos manifiestan que fueron sorprendidos por cuatro sujetos. Llegan al domicilio caminando, sin armas en su poder".

"Allí, antes de ingresar, uno agarra un machete, otro una palita y otro un hierro. Con esos elementos ingresan al domicilio y amenazan a la familia. Les sustraen dinero en efectivo y dos vehículos, un Chevrolet y un Fiat Uno, que después abandonaron”, agregó.

El testimonio de una turista en Cuesta Blanca

Entre los relatos más sensibles se encuentra el de Carla Hurtado, quien sufrió un robo mientras vacacionaba con su pareja y sus hijos en Cuesta Blanca, durante la última noche de su estadía. Los delincuentes ingresaron a la cabaña mientras la familia dormía.

"Cuando nos despertamos, cerca de las 7 de la mañana, nos dimos cuenta de que no estaban los celulares ni los bolsos que ya teníamos preparados para volver", contó en diálogo con Cadena 3.

Sin embargo, señaló que lo más angustiante fue descubrir que los ladrones habían entrado a la habitación de sus hijos, de entre 4 y 11 años. "Lo más terrorífico es que entraron al cuarto de los chicos. Si me llevaban a uno de los nenes, no me enteraba", expresó.

Hurtado también denunció demoras y falta de respuesta policial al momento de realizar la denuncia. Aseguró que la comisaría local tardó casi cuatro horas en atenderla por falta de personal, en plena temporada alta. Además, relató que pudo rastrear uno de los celulares robados hasta una galería comercial del centro de la ciudad de Córdoba, pero que no recibió acompañamiento policial para intentar recuperarlo.

Los casos registrados reflejan un patrón de hechos delictivos reiterados en zonas serranas, que se repiten durante el verano y generan temor entre turistas y vecinos.