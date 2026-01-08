Olímpico visita a Independiente de Oliva con la ilusión de seguir escalando

El “Negro” buscará esta noche en Córdoba confirmar su levantada en la Liga Nacional.

Hoy 08:02

En la ciudad cordobesa de Oliva, Olímpico saldrá esta noche desde las 21 a ratificar todo lo bueno que mostró en el triunfo ante San Lorenzo (84 a 74), con el objetivo de seguir alejándose de la zona baja de la tabla en la Liga Nacional de Básquet. El equipo bandeño ocupa actualmente la decimoquinta posición, con un récord de 6 victorias y 10 derrotas.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El partido tendrá además un condimento especial para el conjunto santiagueño: será el debut de José Montero con la camiseta de Olímpico. El escolta santiagueño, que fue “cortado” recientemente por Atenas de Córdoba, tendrá la chance de revancha justamente en tierras cordobesas y defendiendo ahora los colores de uno de los equipos de su provincia.

Pero la parada no será sencilla. Independiente de Oliva, llega en un gran momento: viene de vencer a Racing de Chivilcoy (88 a 86) como local y a Peñarol (87 a 76) como visitante, resultados que lo ubican en la sexta posición de la tabla, con un sólido récord de 9 triunfos y 6 derrotas.

Así, el duelo aparece como una prueba exigente para un Olímpico que quiere seguir creciendo en juego y resultados, mientras que Independiente intentará hacer valer su localía para mantenerse firme entre los mejores del campeonato.