Güemes confirmó la llegada del colombiano Óscar Vanegas Zuñiga

Hoy 08:21

Óscar Vanegas Zuñiga es nuevo refuerzo del plantel de Güemes, que dirige Juan Vita, para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El defensor central colombiano se convierte en una pieza importante para fortalecer la última línea del conjunto santiagueño en un torneo que será largo y exigente.

El zaguero tiene 29 años, mide 1,85 metros, nació en Sincelejo, Colombia. Durante la temporada 2025 disputó 14 partidos y convirtió 1 gol, mostrando regularidad y presencia física en el fondo.

Vanegas cuenta además con una amplia trayectoria internacional, habiendo pasado por clubes importantes del fútbol colombiano y mexicano como Alianza FC, Real Santander, Llaneros FC, Patriotas, Millonarios, Jaguares FC y Unión Magdalena.

En cuanto al armado del plantel, el Gaucho ya incorporó varios nombres en este mercado de pases y muestra una renovación importante en todas sus líneas. En el arco llegaron Tomás Palleres, Facundo Rizzi y Leandro Finochietto; en defensa se sumaron Óscar Vanegas Zuñiga, Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza; mientras que en la mitad de la cancha arribaron Maico Quiroz, Gianfranco Baier y Franco Berges.

En ofensiva, además de Pugliese, también se incorporaron Thomas Amivilia y Gastón Espósito, completando una línea de ataque que buscará darle más variantes y gol al equipo para afrontar una temporada exigente.

De esta manera, Güemes sigue reforzándose con nombres de experiencia para armar un plantel competitivo, con el objetivo de ser protagonista en la próxima edición de la Primera Nacional y pelear por cosas importantes a lo largo del 2026.