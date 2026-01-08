Real Madrid le ganó al Atlético de Madrid y jugará la final de la Supercopa ante Barcelona

En Arabia Saudita el elenco de Xabi Alonso se impuso por 2 a 1 y habrá clásico español.

Hoy 18:46

Otro golpazo más para el Atlético Madrid. En Arabia, el Real Madrid y el Atlético se enfrentan en el derbi de la Supercopa de España. Luego del show del Barcelona, que pasó por arriba al Barcelona al Athletic Bilbao, era el turno de los del Cholo, que llegaban con ruido interno por los conflicto que se generaron desde la prensa. Entre ellos, las críticas a Julián Álvarez, que fue respaldado por Simeone en conferencia de prensa a raíz de la merma en su nivel que tuvo la Araña.

En Yeddah, el Cholo decidió respaldarlo dándole la titularidad. La Araña compartió la dupla de ataque con Sorloth, el gigante noruego. Además, Simeone puso a Giuliano desde la partida por la banda derecho. Almada, Molina, Musso y Mastantuono, estuvieron en el banco de suplentes.

El Real Madrid, un equipo hecho para jugar esta clase de partidos más allá de las circunstancias, sacó ventaja al inicio. Al minuto de partido, el Merengue puso el 1-0 con un zapatazo infernal de Federico Valverde al estilo Roberto Carlos. Desde tres cuartos de cancha, el uruguayo lanzó un misil que se clavó en el poste derecho de Jan Oblak..

El partido era una mezcla de sensaciones. Por un lado, el Aleti tenía el control, pero sin profundidad. Por el otro, el Merengue se replegó para salir de contra. Así, pudo haber puesto el 2-0 de la mano de Rodrygo, que armó un jugadón, pero pecó de egoísta para terminar definiendo él y no entregarle en bandeja el gol a Vinicius.

En la segunda parte la tónica fue la misma. Lejos de la versión de jogo bonito que suele predicar Xabi Alonso, el Real Madrid siempre fue conservador. Cuidó el resultado a la espera de hacer asestar el segundo cross. Y así llegó, Valverde habilitó a Rodrygo que definió en soledad frente Oblak.

La historia parecía estar cerrada a esa altura con un Aleti que no reaccionaba. Más allá de alguna aproximación, el Colchonero no dañaba. De la nada, una corrida del Cholito terminó encontrando la cabeza del noruego Sorloth, que descontó y volvió a poner en partido al Atlético a los 13 minutos de la segunda parte.

Desde allí en adelante, los del Cholo se lo llevaron puesto a un Real Madrid que se replegó y aguantó como en las épocas de Ancelotti. La estrategia funcionó. El Aleti, que encontró mejores espacios con el ingreso de Antoine Griezmann y Thiago Almada, no pudo igualar el encuentro por la poca eficacia del francés y de Julián Álvarez, que pudo haber puesto el 2-2 sobre el cierre.

Con el triunfo, el Real Madrid pasó a la final para reeditar la final del año pasado frente a la Supercopa, en donde deberá verse las caras con el Barcelona, que viene de golear al Athletic ayer por la tarde.

Por su parte, el Aleti suma un nuevo golpe en una temporada marcada por la polémica dentro y fuera de la cancha. Las críticas ya no solo son por la falta de resultados, sino por la marcada baja en el nivel de varios jugadores, Julián Álvarez entre ellos.